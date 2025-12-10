Violência em contexto escolar preocupa autarcas de Abrantes

Vereador do PSD na Câmara de Abrantes, João Morgado, está preocupado com o aumento da violência em escolas do concelho. Com a transferência de competências que ocorreu do Ministério da Educação para o município é importante perceber o que se está a fazer para combater este problema, seja no apoio à contratação de técnicos especializados na área social, como psicólogos. Isso já é feito noutros municípios da região. Nós estamos preocupados, mas os pais estarão mais porque não sabem o que pode acontecer aos seus filhos quando vão para a escola”, afirmou, questionando se há parcerias com forças de segurança ou entidades que trabalhem na área social para atenuar este problema. “Abrantes não pode ser um concelho que reage apenas, tem que agir”, vincou.

Isto não é uma questão de transferência de competências. Não tem nada a ver. A transferência tem a ver com as infraestruturas e com os recursos humanos. Claro que estamos sempre a interagir com os directores da escola. Diria, de uma forma ligeira, que compete aos agrupamentos escolares, ao Ministério da Educação, todo o funcionamento das escolas, a parte científica, pedagogia e de segurança.

Felizmente temos no nosso concelho duas forças de segurança que têm feito um trabalho incrível (PSP e GNR) na prevenção e no patrulhamento. Vamos reunir com as forças de segurança por causa da segurança nas escolas, mas os agrupamentos têm que fazer também o seu trabalho. É claro que compete ao município realizar acções de sensibilização para estas problemáticas, nomeadamente o bullying, que nos preocupa muito. Estamos atentos e tudo faremos para dar resposta às necessidades”, concluiu.

De modo a manter a comunidade escolar informada e a auto proteger-se, as forças de segurança afectas ao programa Escola Segura realizam várias acções de sensibilização junto dos alunos, abrangendo os mais variados temas, nomeadamente Bullying e Cyberbullying, Direitos Humanos, Prevenção e Segurança Rodoviária, Segurança Infantil, Violência no Namoro, Violência entre Pares, entre outros. Em 2023, a nível nacional, o programa Escola Segura da PSP registou 3.824 ocorrências em estabelecimentos de ensino, 2.708 das quais de natureza criminal, mais 9% que no ano anterior, com 77% dos crimes a terem lugar dentro das escolas. Em todo o país houve mais 299 ocorrências nas escolas em relação ao ano escolar de 2021/2022, sobretudo as que configuram crime, passando de 2.444 para 2.708. A posse e uso de arma diminuiu face ao ano anterior (cerca de 55%), havendo registo da apreensão de 35 armas em contexto escolar - 27 armas brancas, sete armas de outras tipologias e uma arma de fogo.