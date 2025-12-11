Assaltante usa empilhadora para arrombar e furtar milhares de euros de empresa de Tomar

As instalações da Caçabrava, empresa dedicada à criação de patos, perdizes e faisões para a prática desportiva de caça, foram alvo de furto cerca das 02h00 da madrugada de quarta-feira, 3 de Dezembro. O sócio-gerente, Fernando Jorge Ferreira, ainda faz contas ao prejuízo mas adianta a O MIRANTE que foram levados “milhares de euros em dinheiro”, proveniente de pagamentos à empresa, que estavam guardados no escritório.

Para se introduzir no escritório, tal como captaram as imagens das câmaras de videovigilância divulgadas pelo empresário, o assaltante serviu-se de uma máquina empilhadora para arrombar a estrutura de acesso, junto a uma janela interior. “Os cofres foram poupados, até porque estavam limitados no tempo até à chegada das autoridades. Quando o vidro partiu - e o assaltante entrou no escritório - já o alarme estava a tocar. Imagine-se o à vontade desta gente”, disse ao nosso jornal.

Este foi o segundo assalto às instalações da empresa no espaço de um ano. Curiosamente, o empresário Fernando Jorge Ferreira tinha recebido a carta onde tomou conhecimento do arquivamento do processo relativo ao furto anterior, por falta de provas, na noite que antecedeu este segundo assalto. “Os políticos dizem que este é um dos países mais seguros da Europa, mas não é isso que sinto. Sou o último a sair das instalações da empresa e sinto-me inseguro”, declara.

O empresário partilhou na Internet as imagens captadas pela videovigilância na expectativa que alguém consiga identificar o autor do assalto que, ao que tudo indica, parecia conhecer bem aquelas instalações. O caso está a ser investigado pelas autoridades policiais.