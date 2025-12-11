uma parceria com o Jornal Expresso
11/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-12-2025 21:00

Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria

Colheita está marcada para sábado, 13 de Dezembro, na sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue no sábado, 13 de Dezembro, das 09h00 às 13h00, na sua sede, na Avenida Antero de Quental, Loja 1D Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.
A colheita de sangue realizada no dia 6 de dezembro, contou com a participação de 26 dadores, um número abaixo das expectativas. De acordo com a associaçao o resultado explica-se pelo facto de ter coincidido com um fim-de-semana prolongado e com uma época marcada pelo aumento da gripe e de outras doenças respiratórias.
A associação salienta por isso que todos os grupos sanguíneos são importantes e apela à participação de todos os que possam doar sangue. “Esta é uma altura do ano crítica, em termos de reservas de sangue e é fundamental que todos que possam doar sangue que o façam”.
