Dadores de Vialonga com recolha a 22 de Dezembro

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, no próximo dia 22 de Dezembro, uma recolha de sangue no Pavilhão Gimnodesportivo de Vialonga, do Grupo Desportivo de Vialonga. A acção tem lugar entre as 15h00 e as 19h00. A iniciativa, realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), tem como principal objectivo reforçar as reservas nacionais de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças. O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa. Podem participar na ação todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos, que estejam em boas condições de saúde. A organização recorda que doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, mas com um impacto profundo na vida de muitos doentes.