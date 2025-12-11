Forte adesão à greve em Santarém com perturbações em câmaras e empresas municipais

Paralisação de 24 horas deverá afectar autarquias, uniões e juntas de freguesia por todo o distrito de Santarém, assim como serviços de água e saneamento, estabelecimentos de ensino, entre outros serviços.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) fala numa “forte adesão” à greve geral marcada para esta quinta-feira no distrito de Santarém, alertando para impactos significativos em serviços municipais e empresas do setor empresarial local. Em comunicado, a Direcção Regional do STAL de Santarém indica que a paralisação de 24 horas deverá afectar autarquias, uniões e juntas de freguesia por todo o distrito de Santarém, assim como serviços de água e saneamento, escolas, jardins-de-infância, piscinas, bibliotecas, tesourarias e atendimento administrativo.

O sindicato refere que os objectivos da greve geral passam por “derrotar o pacote laboral”, combater “baixos salários, injustiças e desigualdades” e "exigir aumentos salariais". Entre as reivindicações apresentadas no comunicado, o STAL pede a actualização do suplemento de insalubridade, penosidade e risco (SIPR), a redução do horário de trabalho para efeitos de reforma e mais dias de férias. Defende também a reposição integral do direito à indemnização por acidente de trabalho ou doença profissional, a identificação e regulamentação das profissões de desgaste rápido e a criação de suplementos para trabalhadores que asseguram serviços essenciais fora do horário normal.

Segundo o sindicato, as propostas do Governo representam “um ataque aos direitos consagrados na Constituição” e um “retrocesso inaceitável”, que “agravam problemas existentes” e favorecem as “pretensões do capital”. “É um frete às pretensões do grande capital que os patrões aplaudem, já que desejam trabalhadores descartáveis com salários de miséria”, lê-se no comunicado. O comunicado refere ainda que a greve geral decorre num contexto de “agravamento das condições de vida” e “lucros recorde” dos grandes grupos económicos, acusando o governo de “presentear” com “borlas fiscais” as principais empresas. “Enquanto se agravam as condições de vida de trabalhadores, reformados e jovens, devido aos baixos salários e pensões, ao aumento do custo de vida e à dificuldade de acesso a bens e serviços, os grandes grupos económicos acumulam lucros milionários”, escreve o sindicato, recordando que, no setor bancário, BCP, Santander, Novo Banco e BPI arrecadaram quase 1.500 milhões de euros em comissões até setembro.