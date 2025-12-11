Greve geral deixa a região e o país a meio gás

A greve geral marcada para esta quinta-feira, 11 de Dezembro, está a afectar múltiplos serviços públicos, nas áreas da educação, saúde, transportes, recolha de resíduos, entre outras.

Na região são muitas as escolas encerradas. Não muito longe da redacção de O MIRANTE, em Santarém, por exemplo, estão sem actividades lectivas a Escola Secundária Sá da Bandeira e a escola primária de São Bento. Na estação ferroviária de Santarém, pelas 10h00, era notória a diferença de movimento em relação a um dia normal, embora ainda houvesse quem esperasse nas plataformas pelo comboio para a sua deslocação, já que há serviços mínimos garantidos.

O serviço da agência Lusa também foi interrompido às 00h01 devido à greve geral. O serviço poderá ser restabelecido caso existam condições para tal, informa a agência de notícias.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou também que, em virtude da greve geral, serão de esperar diversos constrangimentos, ao nível da circulação de pessoas e de veículos e dos transportes públicos em toda a Área Metropolitana de Lisboa

Já o Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos (MUSP), decidiu apelar à adesão dos trabalhadores à greve geral e apela à compreensão de todos os utentes que se dirijam a um serviço público e o mesmo esteja encerrado, ou que não tenham garantidos transportes públicos ferroviários e rodoviários – “porque é para a melhoria destes últimos, mas também para o Governo melhorar os mesmos”.

A greve geral de 11 de Dezembro foi convocada pela CGTP e pela UGT contra a proposta de revisão do Código do Trabalho e é a primeira paralisação conjunta das duas centrais desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da 'troika'.