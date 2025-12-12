uma parceria com o Jornal Expresso
12/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-12-2025 17:21

Estrada submersa entre Ribeira de Santarém a Vale Figueira

A estrada municipal 1348, que liga a Ribeira de Santarém a Vale Figueira, encontra-se submersa, verificando-se a presença de água sobre a via, informou na tarde desta sexta-feira, 12 de Dezembro, a Câmara de Santarém.
O município informa que, por motivos de segurança, está interdita a circulação nos dois sentidos até que os níveis de água baixem. Solicita ainda que seja respeitada toda a sinalização existente no local e que se evite transitar por essa estrada.

