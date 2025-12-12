uma parceria com o Jornal Expresso
12/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-12-2025 07:00

Passadeiras apagadas são preocupação em Azambuja

Má sinalização das passadeiras, inclusive junto a uma instituição com valência de creche, tem gerado preocupação. Cidadão e oposição deixam alerta.

Depois de um munícipe ter alertado para as passadeiras mal sinalizadas, algumas já invisíveis para peões e automobilistas, foi a vez de a vereadora do PSD, Margarida Lopes, reforçar a necessidade de uma intervenção. Em reunião pública do executivo municipal de Azambuja, a social-democrata afirmou que há “passadeiras em péssimo estado, algumas quase que não se veem”.
Como exemplo mencionou a passadeira que fica junto ao Centro Social Paroquial de Azambuja, que tem a valência de creche, na Rua Engenheiro Moniz da Maia, a principal artéria daquela vila. Margarida Lopes reconheceu que houve trabalho feito ao nível da pintura de passadeiras, mas apenas em locais cujas estradas foram requalificadas.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, disse que procurar saber o motivo para o atraso na pintura das passadeiras mal sinalizadas. O socialista fez saber que, depois de o funcionário que habitualmente pintava as passadeiras se ter reformado, a autarquia adquiriu uma máquina para o efeito e que destacou para esse serviço dois trabalhadores.

    Logo: Mirante TV
    Fotogaleria

    Edição Semanal

    Especiais de O MIRANTE
