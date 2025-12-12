uma parceria com o Jornal Expresso
12/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-12-2025 21:00

Recolha de resíduos condicionada em Santarém no Natal e Ano Novo

Nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro não haverá recolha de resíduos urbanos em Santarém, anunciou o município. A câmara apela à colaboração e compreensão dos munícipes e comerciantes para que acondicionem bem os seus resíduos e não os depositem nos contentores colocados na via pública, nos períodos em que a recolha é suprimida. Pede ainda a colaboração para depositarem os resíduos indiferenciados, em saco fechado, nos dias 23 e 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, sempre no período da noite.

