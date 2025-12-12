Sociedade | 12-12-2025 21:00
Recolha de resíduos condicionada em Santarém no Natal e Ano Novo
foto ilustrativa
Nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro não haverá recolha de resíduos urbanos em Santarém, anunciou o município.
Nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro não haverá recolha de resíduos urbanos em Santarém, anunciou o município. A câmara apela à colaboração e compreensão dos munícipes e comerciantes para que acondicionem bem os seus resíduos e não os depositem nos contentores colocados na via pública, nos períodos em que a recolha é suprimida. Pede ainda a colaboração para depositarem os resíduos indiferenciados, em saco fechado, nos dias 23 e 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, sempre no período da noite.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar