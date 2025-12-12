uma parceria com o Jornal Expresso
12/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-12-2025 17:14

Santarém recebe Congresso Nacional de Informação Turística

Santarém está a receber, esta sexta-feira e sábado, o XI Congresso Nacional de Informação Turística.

Santarém está a receber, esta sexta-feira e sábado, o XI Congresso Nacional de Informação Turística (CNIT). A sessão de abertura, realizada no Auditório da Escola Superior Agrária, contou com a participação do vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, que salientou a importância do evento para o concelho e para a afirmação da identidade turística regional.
O autarca destacou que Santarém tem estado a trabalhar para reforçar a atractividade do território, captando investimento privado e promovendo a ligação ao ensino superior e à inovação. “A proximidade a Lisboa, a excelente conectividade rodoviária e ferroviária e a qualidade de vida que oferecemos tornam Santarém um lugar único para viver, visitar e investir", enfatizou.
O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, destacou a relevância da iniciativa e sublinhou o papel fundamental que a essa entidade e as autarquias têm desempenhado na promoção turística do Ribatejo.
A edição deste ano inspira-se no tema “Realeza, Arquitectura e Cultura em Riba do Tejo – Nos 700 anos da morte de D. Dinis” e centra-se na qualidade da informação turística como elemento-chave para a promoção e competitividade dos destinos nacionais, contando com uma forte adesão de profissionais do sector vindos de todo o País.
