Sardoal aposta em programa para emprego, envelhecimento activo e desenvolvimento comunitário

Um ano depois do seu arranque, o programa CLDS 5G Terra.Pura, que actua em emprego, envelhecimento activo, desenvolvimento comunitário e promoção da inclusão social, já ultrapassou as metas no concelho de Sardoal, disse a responsável pelo projecto. “Estamos a mobilizar todos os recursos locais para combater a exclusão social, promover o envelhecimento activo e apoiar famílias, jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade económica ou social, numa intervenção de proximidade e de grande abrangência”, disse à Lusa Soraia Mourato, técnica superior de Psicologia e responsável pelo projecto.

O programa, coordenado pela Câmara Municipal de Sardoal, e com duração prevista de quatro anos, recebeu um financiamento total de 520 mil euros. Os recursos foram distribuídos por três dos eixos de intervenção: Eixo 1 – Emprego, formação e qualificação, Eixo 3 – Promoção da autonomia, envelhecimento activo e longevidade e Eixo 4 – Desenvolvimento social, capacitação comunitária e intervenção em contextos de emergência social e de cenários de excepção. O CLDS 5G Terra.Pura actua num universo inicialmente estimado de 600 beneficiários, mas já superado após 11 meses de implementação, segundo a coordenadora, num balanço intercalar revelado. Até final de Novembro, o programa registou 689 participantes, com 12 actividades iniciadas, seis das quais com os objectivos plenos alcançados, 24 acções desenvolvidas e 53 parceiros envolvidos.

O público-alvo inclui pessoas desempregadas, população sénior, famílias monoparentais e numerosas, pessoas com deficiência, instituições, associações, empresas locais e outros grupos vulneráveis do concelho. A adesão tem sido particularmente forte entre a população sénior e as famílias, enquanto a participação dos desempregados permanece mais limitada, especialmente nas sessões de capacitação para melhoria de competências e empregabilidade, indicou Soraia Mourato. “A diversidade de necessidades identificadas e a procura crescente pelas acções do programa confirmam a pertinência da intervenção, que consegue apoiar cada vez mais cidadãos, indo além das metas inicialmente definidas e reforçando a coesão social no concelho”, declarou. A candidatura do Sardoal ao programa CLDS 5G assenta numa abordagem multissetorial e de proximidade, mobilizando recursos locais para promover a inclusão social, sobretudo entre a população mais vulnerável.

O município de Sardoal, composto por quatro freguesias, tem uma área de aproximadamente 92,15 km², onde habitam cerca de 3.600 pessoas, a maioria envelhecida. O projecto Terra.Pura Sardoal 5G reforça o apoio social no concelho através dos gabinetes + Família, que acompanha agregados em maior vulnerabilidade, e Insere-TE, que orienta desempregados e candidatos ao primeiro emprego. Ambos funcionam por marcação, com possibilidade de atendimento descentralizado.

No Eixo 1, dedicado ao emprego, foram promovidas acções de procura activa, oficinas de empregabilidade e uma feira de orientação vocacional para alunos do secundário. No Eixo 3, dirigido à população sénior, o projecto realizou visitas culturais, atividades intergeracionais, mercadinhos temáticos e ações de sensibilização, além de iniciativas nas freguesias em áreas como dança, saúde e prevenção de burlas. No Eixo 4, centrado nas famílias e na comunidade, dinamiza campanhas de sensibilização, celebrações de dias temáticos e visitas que fortalecem os laços familiares. Em matéria de emergência, promoveu formações em primeiros socorros e está a elaborar um guia de autoprotecção para a população, que será uma das primeiras acções a lançar em 2026.