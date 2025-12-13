APPACDM de Santarém assinala Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com foco na inclusão

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém assinalou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com uma cerimónia aberta ao público no centro comercial W Shopping, em Santarém. A iniciativa reuniu dirigentes, autarcas, representantes institucionais e utentes da associação, reforçando a importância da participação activa das pessoas com deficiência na vida comunitária.

Um dos momentos centrais da sessão foi a intervenção de Luís Amaral, presidente da APPACDM de Santarém, que lembrou que este dia deve ser mais do que “uma data no calendário” e que deve reforçar o compromisso com os direitos das pessoas com deficiência, que “precisam de oportunidades, acessibilidade e reconhecimento na plenitude da sua cidadania”. Destacou ainda a importância de olhar para as capacidades, e não para as limitações, afirmando que o dia “convida a sociedade a ver a grande capacidade que estas pessoas têm”, recordando também o papel essencial das famílias e dos profissionais que as acompanham diariamente.

Prova disso foi a intervenção de Isabel Oliveira, que em nome do grupo de auto-representantes da APPACDM, o GAR Ribatejo, trouxe o testemunho de quem vive a inclusão a partir de dentro. A utente explicou que o grupo existe para ajudar pessoas com deficiência a conhecerem e defenderem os seus direitos, mencionando as reuniões e encontros nacionais em que o GAR tem participado, com o objectivo de “estar disponível para ouvir colegas e perceber como podemos ajudar”.

A inspiração que os utentes dão à comunidade e entidades

A directora do Centro Distrital da Segurança Social de Santarém, Paula Carloto, deixou também uma mensagem fortemente emocional e de reconhecimento. Considerou “fantástica” a iniciativa da APPACDM e garantiu total disponibilidade para colaborar com o grupo de auto-representantes, chegando mesmo a convidar Isabel Oliveira para uma reunião. “Vocês são totalmente a nossa inspiração”, afirmou, sublinhando que cada conquista dos utentes beneficia também as suas famílias e o próprio Estado. A directora destacou ainda o papel das escolas na promoção da inclusão, reforçando que “é ali que se formam cidadãos mais informados e mais inclusivos”.

A vereadora da Câmara de Santarém com o pelouro da Saúde e Desenvolvimento Social, Teresa Ferreira, expressou de igual modo o orgulho da autarquia no trabalho desenvolvido pela instituição e lembrou que a integração “não se decreta”, constrói-se com trabalho diário, parcerias e dedicação. A autarca sublinhou que a vida das pessoas com deficiência continua marcada por barreiras físicas e sociais, destacando que a APPACDM é hoje uma referência nacional pela forma exemplar como responde aos mais de 500 utentes que acompanha.