uma parceria com o Jornal Expresso
13/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-12-2025 07:00

APPACDM de Santarém assinala Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com foco na inclusão

APPACDM de Santarém assinala Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com foco na inclusão
Luís Amaral (à esquerda), lembrou no W Shopping em Santarém que o dia internacional das pessoas com deficiência deve reforçar o compromisso com os direitos destas pessoas e a promoção de mais e melhores oportunidades - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Utentes, familiares e profissionais da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém marcaram presença numa cerimónia no W Shopping dedicada à inclusão.

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém assinalou o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com uma cerimónia aberta ao público no centro comercial W Shopping, em Santarém. A iniciativa reuniu dirigentes, autarcas, representantes institucionais e utentes da associação, reforçando a importância da participação activa das pessoas com deficiência na vida comunitária.
Um dos momentos centrais da sessão foi a intervenção de Luís Amaral, presidente da APPACDM de Santarém, que lembrou que este dia deve ser mais do que “uma data no calendário” e que deve reforçar o compromisso com os direitos das pessoas com deficiência, que “precisam de oportunidades, acessibilidade e reconhecimento na plenitude da sua cidadania”. Destacou ainda a importância de olhar para as capacidades, e não para as limitações, afirmando que o dia “convida a sociedade a ver a grande capacidade que estas pessoas têm”, recordando também o papel essencial das famílias e dos profissionais que as acompanham diariamente.
Prova disso foi a intervenção de Isabel Oliveira, que em nome do grupo de auto-representantes da APPACDM, o GAR Ribatejo, trouxe o testemunho de quem vive a inclusão a partir de dentro. A utente explicou que o grupo existe para ajudar pessoas com deficiência a conhecerem e defenderem os seus direitos, mencionando as reuniões e encontros nacionais em que o GAR tem participado, com o objectivo de “estar disponível para ouvir colegas e perceber como podemos ajudar”.

A inspiração que os utentes dão à comunidade e entidades
A directora do Centro Distrital da Segurança Social de Santarém, Paula Carloto, deixou também uma mensagem fortemente emocional e de reconhecimento. Considerou “fantástica” a iniciativa da APPACDM e garantiu total disponibilidade para colaborar com o grupo de auto-representantes, chegando mesmo a convidar Isabel Oliveira para uma reunião. “Vocês são totalmente a nossa inspiração”, afirmou, sublinhando que cada conquista dos utentes beneficia também as suas famílias e o próprio Estado. A directora destacou ainda o papel das escolas na promoção da inclusão, reforçando que “é ali que se formam cidadãos mais informados e mais inclusivos”.
A vereadora da Câmara de Santarém com o pelouro da Saúde e Desenvolvimento Social, Teresa Ferreira, expressou de igual modo o orgulho da autarquia no trabalho desenvolvido pela instituição e lembrou que a integração “não se decreta”, constrói-se com trabalho diário, parcerias e dedicação. A autarca sublinhou que a vida das pessoas com deficiência continua marcada por barreiras físicas e sociais, destacando que a APPACDM é hoje uma referência nacional pela forma exemplar como responde aos mais de 500 utentes que acompanha.

Venda de Natal da APPACDM até dia 22

O encerramento da cerimónia ficou marcado pela inauguração da venda de Natal, instalada em frente à escadaria do Piso 1, até dia 22, onde presépios e restantes peças, criados pelos utentes da APPACDM, destacam o talento e a criatividade dos participantes, sendo também uma forma de apoio directo à instituição.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar