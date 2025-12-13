Coruche obtém garantia do Governo sobre continuidade do destacamento da GNR

As obras de requalificação do Posto da GNR de Coruche e a garantia de que o Comando do Destacamento Territorial permanecerá no concelho voltaram ao centro do debate público, depois de o Governo assegurar que não está em cima da mesa qualquer transferência para outro concelho.

A preocupação com o futuro do Comando do Destacamento Territorial de Coruche ganhou visibilidade nas últimas semanas, após surgirem publicamente informações que apontavam para a possibilidade de a unidade ser transferida para um concelho vizinho, nomeadamente Benavente ou Salvaterra de Magos.

A confirmação surgiu na sequência de uma reunião pedida pela Câmara de Coruche, numa altura em que a empreitada de requalificação das instalações da GNR acumula atrasos e dúvidas sobre o calendário de conclusão. O Ministério da Administração Interna (MAI) reafirmou que todas as valências regressarão a Coruche assim que o edifício estiver pronto e que estão a ser feitas diligências para terminar os trabalhos até ao final do ano.

O reforço da presença policial no concelho foi outro dos temas em cima da mesa, com o município a defender a necessidade de aumentar meios humanos e materiais nos postos de Coruche e do Couço, bem como de intensificar a fiscalização de furtos em explorações florestais, nomeadamente de cortiça e pinha.

O assunto tinha já sido discutido na reunião de câmara de 3 de Dezembro, em que os vereadores Francisco Gaspar (PSD) e Dionísio Mendes (Movimento Volta Coruche 25) questionaram o executivo sobre o ponto de situação da empreitada. Na altura, o presidente, Nuno Azevedo (PS), admitiu não dispor de informação actualizada, sublinhando que também os responsáveis do Destacamento de Coruche desconheciam detalhes sobre o avanço da obra, dado tratar-se de uma intervenção da responsabilidade do MAI.

A obra arrancou em Novembro de 2023, com um prazo de execução de 18 meses, mas acumula vários meses de atraso e uma revisão do investimento que aumentou cerca de 800 mil euros face ao valor inicial de 1,2 milhões de euros. Enquanto decorrem os trabalhos, a autarquia continua a suportar uma renda mensal de 1.200 euros à Misericórdia de Coruche, para albergar temporariamente o efectivo no antigo Centro de Dia.