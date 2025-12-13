Coruche obtém garantia do Governo sobre continuidade do destacamento da GNR
A continuidade do Comando do Destacamento Territorial da GNR em Coruche foi garantida pelo Ministério da Administração Interna, durante uma reunião pedida pelo município. Isto numa altura em que persistem dúvidas sobre o atraso das obras de requalificação do posto local.
As obras de requalificação do Posto da GNR de Coruche e a garantia de que o Comando do Destacamento Territorial permanecerá no concelho voltaram ao centro do debate público, depois de o Governo assegurar que não está em cima da mesa qualquer transferência para outro concelho.
A preocupação com o futuro do Comando do Destacamento Territorial de Coruche ganhou visibilidade nas últimas semanas, após surgirem publicamente informações que apontavam para a possibilidade de a unidade ser transferida para um concelho vizinho, nomeadamente Benavente ou Salvaterra de Magos.
A confirmação surgiu na sequência de uma reunião pedida pela Câmara de Coruche, numa altura em que a empreitada de requalificação das instalações da GNR acumula atrasos e dúvidas sobre o calendário de conclusão. O Ministério da Administração Interna (MAI) reafirmou que todas as valências regressarão a Coruche assim que o edifício estiver pronto e que estão a ser feitas diligências para terminar os trabalhos até ao final do ano.
O reforço da presença policial no concelho foi outro dos temas em cima da mesa, com o município a defender a necessidade de aumentar meios humanos e materiais nos postos de Coruche e do Couço, bem como de intensificar a fiscalização de furtos em explorações florestais, nomeadamente de cortiça e pinha.
O assunto tinha já sido discutido na reunião de câmara de 3 de Dezembro, em que os vereadores Francisco Gaspar (PSD) e Dionísio Mendes (Movimento Volta Coruche 25) questionaram o executivo sobre o ponto de situação da empreitada. Na altura, o presidente, Nuno Azevedo (PS), admitiu não dispor de informação actualizada, sublinhando que também os responsáveis do Destacamento de Coruche desconheciam detalhes sobre o avanço da obra, dado tratar-se de uma intervenção da responsabilidade do MAI.
A obra arrancou em Novembro de 2023, com um prazo de execução de 18 meses, mas acumula vários meses de atraso e uma revisão do investimento que aumentou cerca de 800 mil euros face ao valor inicial de 1,2 milhões de euros. Enquanto decorrem os trabalhos, a autarquia continua a suportar uma renda mensal de 1.200 euros à Misericórdia de Coruche, para albergar temporariamente o efectivo no antigo Centro de Dia.