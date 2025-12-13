Lixo e ruas degradadas continuam a ser cartão de visita da Verdelha do Ruivo

A Rua do Pombal, na Verdelha do Ruivo, Vialonga, continua a ser local de depósito de monos e lixo, geralmente por pessoas que não residem na zona. Além disso, junto ao lavadouro, a rua ficou inundada com as últimas chuvadas. O pavimento está há várias décadas degradado na Rua do Pombal e na Calçada João Luís, não existindo qualquer calçada para as pessoas passarem para as suas propriedades.

Segundo Miguel Simões, que comprou casa em Maio deste ano na aldeia, o escoamento de águas da Rua General Humberto Delgado para a propriedade da Rua do Pombal n.º 2 pode provocar o deslizamento de terras a curto prazo. Junto à paragem de autocarro é visível sucata automóvel e na aldeia existem bermas por limpar.

“É uma aldeia esquecida, relembrando um pouco o faroeste, uma terra abandonada, sem lei e impunidade para os infractores. Se soubesse o que sei hoje não comprava aqui casa”, diz o residente a O MIRANTE, considerando que a Verdelha do Ruivo devia ser conhecida pelas suas antigas grutas funerárias, quintas históricas e pequenas capelas, mas que nada é feito para apelar ao interesse turístico da aldeia.

Morador pede medidas urgentes

Miguel Simões requereu medidas urgentes em vários e-mails enviados para a Junta de Freguesia de Vialonga e para a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pelo menos desde Agosto. O residente sugeriu mesmo que, no caso da deposição ilegal de monos e lixo, era urgente colocar placas identificativas de proibição fora dos contentores e instalar videovigilância para identificar os infractores.

A Junta de Freguesia de Vialonga tem remetido os e-mails para a câmara, referindo que não é da sua competência legal ou delegada resolver os problemas, excepto a limpeza de valetas.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à Câmara de Vila Franca de Xira, no dia 25 de Novembro, nomeadamente sobre os investimentos previstos para a Verdelha do Ruivo e se estão previstas novas medidas para mitigar a deposição ilegal de lixo e monos, mas até ao fecho da edição não obteve resposta.

No dia 2 de Setembro, o município realizou uma intervenção para remoção dos resíduos ilegalmente colocados no espaço público por desconhecidos. Na altura, a autarquia garantiu que as acções de fiscalização levadas a cabo, quer pelo município, quer pelas forças policiais, já tinham culminado na identificação dos infractores e na emissão dos respectivos autos de contra-ordenação, nos termos da legislação em vigor.