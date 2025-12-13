Mérito e excelência escolar só se conseguem com muito esforço, trabalho e dedicação

Ser um bom aluno vai muito além de obter boas notas: implica ter responsabilidade, curiosidade e uma atitude positiva perante a aprendizagem. É importante ser assíduo, pontual e organizado, cumprir tarefas com empenho e demonstrar respeito por professores e colegas. Estes foram alguns dos segredos partilhados por vários alunos de mérito e excelência do concelho de Vila Franca de Xira que foram homenageados pela câmara municipal numa gala realizada a 7 de Dezembro.

Um bom aluno, dizem, participa nas aulas, coloca questões, aceita desafios e procura melhorar continuamente, reconhecendo os erros como oportunidades de aprendizagem.

Num fim-de-semana em que o município realizou outras duas galas (inclusão e mérito desportivo) o último evento antes do Natal juntou alunos, famílias, professores e dirigentes escolares, para celebrar a 11ª edição da Gala do Mérito e da Excelência do concelho. O evento distinguiu 89 estudantes, finalistas do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário que, no ano lectivo 2024/2025, se destacaram não apenas pelos seus resultados académicos, mas também pelas atitudes, iniciativas e acções exemplares desenvolvidas ao longo do seu percurso escolar em benefício da comunidade.

Nesta edição foram atribuídos 89 prémios, dos quais 78 Prémios de Mérito - 29 a alunos do 2º ciclo do Ensino Básico, 27 do 3º ciclo e 22 do Ensino Secundário. Também foram entregues onze prémios de mérito e excelência, reconhecendo percursos de elevado desempenho e envolvimento cívico.

Durante a cerimónia, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, destacou o papel determinante dos professores no sucesso dos alunos, sublinhando que estes resultados dos alunos “só são possíveis com o vosso empenho, o vosso sonho e o vosso profissionalismo”. O autarca valorizou igualmente o contributo das famílias, afirmando que os alunos distinguidos revelam “uma sensibilidade especial para promover a inclusão, desenvolver projectos novos e intervir na escola e na comunidade”.

Fernando Paulo Ferreira deixou ainda palavras de reconhecimento aos dirigentes associativos, salientando a importância das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, responsáveis pelas actividades de enriquecimento curricular e pelo fornecimento das refeições escolares, desempenhando um papel fundamental no apoio às famílias e aos alunos ao longo do seu percurso académico.

A Gala envolveu os agrupamentos de escolas do concelho, a Escola Secundária Gago Coutinho, o Colégio Álvaro Vidal (Fundação CEBI) e a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Póvoa de Santa Iria.

A iniciativa assinalou também o Dia Internacional da Cidade Educadora, celebrado a 30 de Novembro, que este ano teve como tema a participação das crianças na cidade educadora. O objectivo foi reforçar o reconhecimento do papel das crianças e adolescentes enquanto cidadãos activos, com direito a participar, expressar opiniões e intervir nas decisões que lhes dizem respeito.

A cerimónia contou ainda com a colaboração dos alunos do Curso Profissional de Turismo da Escola Básica e Secundária Professor Reynaldo dos Santos e foi enriquecida por vários momentos culturais, com actuações da classe de Dança Alma Contemporânea do Ateneu Artístico Vilafranquense, de uma classe de Dança do Conservatório Silva Marques e da aluna Elisa Berrones, da Escola Básica e Secundária de Vialonga, jovem promessa musical do concelho.