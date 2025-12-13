Moradores têm de usar galochas para sair de casa em rua degradada de Árgea
Moradores têm de sair de casa de galochas ou com auxílio de um tractor devido ao mau estado do piso de uma rua em Olaia e Paço. Há três anos que se queixam à Câmara de Torres Novas e temem passar mais um Inverno sem o problema resolvido.
As queixas sobre o mau estado do piso e deficiente escoamento de águas pluviais na Rua Casal das Regueiras, na aldeia de Árgea, em Olaia e Paço, chegam há três anos à Câmara de Torres Novas, mas é um assunto novo para o presidente José Trincão Marques (PS), que iniciou funções em Outubro último. Na última reunião pública do executivo municipal, o autarca socialista foi alertado para o problema por Esmeralda Reis, uma das moradoras que mais tem sido afectada pelo mau estado em que aquela rua se encontra.
A “estrada está imprópria para passar de carro, não conseguimos sair para ir trabalhar. Temos de ser puxados por tractores para sair de casa e calçar galochas”, afirmou a moradora, vincando que se trata de uma situação “muito grave” que tem prejudicado inclusive a actividade profissional do seu companheiro que ali tem morada empresarial.
Esmeralda Reis lembrou que o Inverno está próximo e que o mau tempo só vai piorar o estado da estrada, onde, referiu, as águas pluviais não têm por onde escoar, fazendo com que fique alagada com muita facilidade e num nível que torna difícil a passagem de carro porque “faz fendas grandes”. Um automóvel convencional, especificou, fica “com água a meia altura”.
“É um assunto que já vem de trás, já enviei várias vezes para a câmara emails e fotos. Este ano, chegámos ao limite”, disse, apelando a uma solução por parte da câmara municipal e realçando que as únicas intervenções têm sido feitas pela União de Freguesias de Olaia e Paço, que pouco mais pode fazer do que “ir tapar buracos”.
O presidente do município disse que se ia inteirar do processo, com a “urgência possível” e para a moradora avisar a Protecção Civil, caso ocorra algum problema de maior, pois é a “segurança de pessoas e bens que está em causa”.