13/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-12-2025 10:00

Moradores têm de usar galochas para sair de casa em rua degradada de Árgea

Esmeralda Reis queixou-se ao novo executivo municipal de um problema que é reportado há três anos - foto arquivo O MIRANTE
Moradores têm de sair de casa de galochas ou com auxílio de um tractor devido ao mau estado do piso de uma rua em Olaia e Paço. Há três anos que se queixam à Câmara de Torres Novas e temem passar mais um Inverno sem o problema resolvido.

As queixas sobre o mau estado do piso e deficiente escoamento de águas pluviais na Rua Casal das Regueiras, na aldeia de Árgea, em Olaia e Paço, chegam há três anos à Câmara de Torres Novas, mas é um assunto novo para o presidente José Trincão Marques (PS), que iniciou funções em Outubro último. Na última reunião pública do executivo municipal, o autarca socialista foi alertado para o problema por Esmeralda Reis, uma das moradoras que mais tem sido afectada pelo mau estado em que aquela rua se encontra.
A “estrada está imprópria para passar de carro, não conseguimos sair para ir trabalhar. Temos de ser puxados por tractores para sair de casa e calçar galochas”, afirmou a moradora, vincando que se trata de uma situação “muito grave” que tem prejudicado inclusive a actividade profissional do seu companheiro que ali tem morada empresarial.
Esmeralda Reis lembrou que o Inverno está próximo e que o mau tempo só vai piorar o estado da estrada, onde, referiu, as águas pluviais não têm por onde escoar, fazendo com que fique alagada com muita facilidade e num nível que torna difícil a passagem de carro porque “faz fendas grandes”. Um automóvel convencional, especificou, fica “com água a meia altura”.
“É um assunto que já vem de trás, já enviei várias vezes para a câmara emails e fotos. Este ano, chegámos ao limite”, disse, apelando a uma solução por parte da câmara municipal e realçando que as únicas intervenções têm sido feitas pela União de Freguesias de Olaia e Paço, que pouco mais pode fazer do que “ir tapar buracos”.
O presidente do município disse que se ia inteirar do processo, com a “urgência possível” e para a moradora avisar a Protecção Civil, caso ocorra algum problema de maior, pois é a “segurança de pessoas e bens que está em causa”.

