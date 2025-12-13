uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 13-12-2025 12:00

PROVERE de Coruche destacado entre os 25 melhores projectos do país

O município de Coruche voltou a assumir protagonismo nacional ao apresentar o projecto PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” na cerimónia dos Prémios dos Fundos Europeus, que reuniu em Coimbra alguns dos mais relevantes programas financiados no país.

O projecto EEC PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça | um Património Nacional Sustentável e Inimitável”, liderado pelo município de Coruche, integrou o grupo dos 25 finalistas dos Prémios dos Fundos Europeus 2025, cuja cerimónia decorreu no Convento de São Francisco, em Coimbra.
A iniciativa coruchense subiu ao palco, no dia 5 de Dezembro, para a sessão de pitch destinada aos finalistas, durante qual apresentou a sua visão, principais resultados e impacto territorial perante entidades nacionais, decisores públicos e redes estratégicas de cooperação.
Segundo o município, a presença entre os finalistas reforça o trabalho desenvolvido em parceria com dezenas de entidades, evidenciando o empenho contínuo na valorização do Montado e da Cortiça enquanto património “único, sustentável e inimitável”.

