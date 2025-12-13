uma parceria com o Jornal Expresso
13/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-12-2025 21:00

Vila Franca de Xira e Salvaterra de Magos finalistas dos Prémios de Património Ibérico

Prémios visam dar visibilidade a boas práticas de preservação e promoção do património português e espanhol.

Entre os 18 finalistas da edição deste ano dos prémios Património Ibérico estão Vila Franca de Xira e Salvaterra de Magos. Vila Franca de Xira marca presença na lista de finalistas com o filme documental “O Passado, Presente no Futuro”, apresentado pela câmara municipal. É um projecto que aposta na linguagem audiovisual para aproximar o público do legado histórico e identitário do concelho ribeirinho, evidenciando o esforço contínuo de preservação e divulgação da memória colectiva da comunidade.
Já Salvaterra de Magos chegou à final com o projecto de reabilitação e restauro da Igreja da Misericórdia de Salvaterra de Magos, promovida pelo Fundo Rainha D. Leonor. A obra devolve dignidade a um dos mais importantes monumentos religiosos e históricos do concelho, sendo reconhecida pela sua relevância patrimonial e pelo impacto na vivência cultural e espiritual local. Além destes dois projectos ribatejanos a lista de finalistas integra iniciativas de várias instituições nacionais, como o Museu Marítimo de Sesimbra, o Museu Nacional de Conímbriga, o Parques de Sintra Monte da Lua e o Museu de Portimão. De Espanha, destacam-se propostas oriundas da Biscaia e da comunidade de Castela e Leão. Serão distinguidas nestes prémios as categorias de Melhor Projecto de Mediação, Melhor Estratégia de Comunicação, Melhor Projecto em Parceria, Melhor Projecto de Touring Cultural, Melhor Projecto de Acessibilidade ao Património e ainda o prémio Património Ibérico. Os prémios são promovidos pela plataforma património.pt e visam dar visibilidade a boas práticas de preservação e promoção do património comum a Portugal e Espanha.

