Arrancaram obras do laboratório de conservação e restauro de Vila Franca de Xira

Já estão em curso as obras de construção do futuro Laboratório de Conservação e Restauro e Reservas Museológicas de Vila Franca de Xira, um projetco da câmara municipal que visa reforçar e qualificar as condições da actividade museológica no concelho, nomeadamente nas áreas da conservação, restauro e armazenamento dos acervos municipais.

A intervenção, recorde-se, incide na reabilitação de um edifício municipal situado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Vila Franca de Xira, onde em tempos funcionou a sede da assembleia municipal, que será agora adaptado para acolher novas valências técnicas e funcionais dedicadas à preservação do património cultural.

O investimento global da obra ascende a um milhão e 589 mil euros, com um prazo de execução previsto de 480 dias. O edifício, composto por três pisos, foi projetado para responder às exigências específicas das actividades museológicas.

No rés-do-chão ficará a entrada principal, o núcleo de escadas de ligação aos pisos superiores, uma bancada de trabalho e várias salas destinadas a reservas museológicas, quarentena e manutenção de produtos químicos. O primeiro piso acolherá o laboratório de conservação e restauro de objectos de grandes dimensões, a área húmida e de lavagem, espaços administrativos e de investigação, bem como uma área dedicada a registos fotográficos e documentação. Já o segundo piso será destinado ao laboratório de conservação e restauro de documentos, incluindo salas para armazenamento de produtos, higienização, inventário, além de copa e instalações sanitárias.