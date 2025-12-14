uma parceria com o Jornal Expresso
14/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-12-2025 23:28

Detido em Vila Franca de Xira por violência doméstica

Homem de 42 anos agrediu a companheira na via pública. Acabou detido pela PSP.

A PSD deteve um homem de 42 anos, na freguesia de Vila Franca de Xira, por suspeita da prática do crime de violência doméstica em flagrante delito.
Os polícias após terem conhecimento de uma ocorrência de agressões entre casal, na via pública, deslocaram-se ao local. À chegada da PSP o suspeito demostrou nervosismo e agitação.
A vítima, em estado de visível abalo emocional e manifestando medo, relatou aos agentes que tinha sido perseguida e agredida pelo suspeito. Descreveu ainda que o suspeito a tinha agarrado pelo pescoço e empurrado contra umas grades, ao mesmo tempo que proferia ameaças e diversos impropérios contra si.
O relato da vitima foi corroborado por diversas testemunhas que assitiram ao episódio, ocorrido dia 14 de Dezembro.
O detido foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, desconhecendo-se até à data as medidas de coação aplicadas.

