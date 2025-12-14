uma parceria com o Jornal Expresso
14/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-12-2025 13:11

Morreu Ernesto Figueiredo, antigo futebolista internacional natural de Santa Cita

Morreu Ernesto Figueiredo, antigo futebolista internacional natural de Santa Cita
Ernesto Figueiredo - foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Brilhou com a camisola do Sporting, mas foi no extinto Grupo Desportivo da Matrena que Ernesto Figueiredo começou e terminou a sua carreira no futebol.

O antigo futebolista internacional Ernesto Figueiredo, natural de Santa Cita, Tomar, morreu no dia 13 de Dezembro aos 88 anos. Teve uma carreira longa como futebolista, entre as décadas de 50 e de 70. Iniciou o percurso no Grupo Desportivo da Matrena, clube ligado à extinta fábrica de papel da Matrena, no concelho de Tomar, e por quem foi campeão distrital já no final da carreira.
Avançado goleador, brilhou também ao serviço do União de Tomar, do Vitória de Sernache e, sobretudo, no Sporting Clube de Portugal, onde esteve sete épocas e se sagrou campeão nacional por duas vezes na década de 60. Ainda hoje é o 12.º melhor marcador da história do clube, com um total de cerca de 150 golos, tendo conquistado também com a camisola dos leões a Taça de Portugal e a Taça das Taças. Jogou ainda no Vitória de Setúbal, antes de fechar o círculo onde tudo começou, na Matrena, já perto dos 40 anos. Foi dez vezes internacional pela selecção nacional, integrando a equipa dos “Magriços”, no Mundial de 1966, fase final na qual, contudo, não chegaria a jogar.
Em Março de 2017, o município de Tomar distinguiu Ernesto Figueiredo com a medalha de valor desportivo (grau ouro), durante as comemorações do feriado municipal. Foi também homenageado na sua terra natal em Setembro de 2024.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar