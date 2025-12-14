Morreu Ernesto Figueiredo, antigo futebolista internacional natural de Santa Cita

Brilhou com a camisola do Sporting, mas foi no extinto Grupo Desportivo da Matrena que Ernesto Figueiredo começou e terminou a sua carreira no futebol.

O antigo futebolista internacional Ernesto Figueiredo, natural de Santa Cita, Tomar, morreu no dia 13 de Dezembro aos 88 anos. Teve uma carreira longa como futebolista, entre as décadas de 50 e de 70. Iniciou o percurso no Grupo Desportivo da Matrena, clube ligado à extinta fábrica de papel da Matrena, no concelho de Tomar, e por quem foi campeão distrital já no final da carreira.

Avançado goleador, brilhou também ao serviço do União de Tomar, do Vitória de Sernache e, sobretudo, no Sporting Clube de Portugal, onde esteve sete épocas e se sagrou campeão nacional por duas vezes na década de 60. Ainda hoje é o 12.º melhor marcador da história do clube, com um total de cerca de 150 golos, tendo conquistado também com a camisola dos leões a Taça de Portugal e a Taça das Taças. Jogou ainda no Vitória de Setúbal, antes de fechar o círculo onde tudo começou, na Matrena, já perto dos 40 anos. Foi dez vezes internacional pela selecção nacional, integrando a equipa dos “Magriços”, no Mundial de 1966, fase final na qual, contudo, não chegaria a jogar.

Em Março de 2017, o município de Tomar distinguiu Ernesto Figueiredo com a medalha de valor desportivo (grau ouro), durante as comemorações do feriado municipal. Foi também homenageado na sua terra natal em Setembro de 2024.