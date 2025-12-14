uma parceria com o Jornal Expresso
14/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-12-2025 13:09

ULS Lezíria manifesta pesar pela morte do médico Joaquim Saraiva Cruz

ULS Lezíria manifesta pesar pela morte do médico Joaquim Saraiva Cruz
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria publicou uma nota de pesar pelo falecimento do médico pneumologista Joaquim Saraiva Cruz, 71 anos, que dedicou a sua vida profissional ao Hospital Distrital de Santarém desde 1992.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria publicou uma nota de pesar pelo falecimento do médico pneumologista Joaquim Saraiva Cruz, 71 anos, que dedicou a sua vida profissional ao Hospital Distrital de Santarém desde 1992.
“Reconhecido pela sua competência, experiência, elevado profissionalismo, humanismo, camaradagem e permanente boa disposição, deixa um legado de responsabilidade, serviço público, generosidade, e uma marca indelével em todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de trabalhar, assim como nos doentes aos quais se dedicou de forma abnegada”, lê-se na mensagem da ULS Lezíria, onde se expressam condolências à família, amigos e colegas.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar