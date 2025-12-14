Sociedade | 14-12-2025 13:09
ULS Lezíria manifesta pesar pela morte do médico Joaquim Saraiva Cruz
A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria publicou uma nota de pesar pelo falecimento do médico pneumologista Joaquim Saraiva Cruz, 71 anos, que dedicou a sua vida profissional ao Hospital Distrital de Santarém desde 1992.
“Reconhecido pela sua competência, experiência, elevado profissionalismo, humanismo, camaradagem e permanente boa disposição, deixa um legado de responsabilidade, serviço público, generosidade, e uma marca indelével em todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de trabalhar, assim como nos doentes aos quais se dedicou de forma abnegada”, lê-se na mensagem da ULS Lezíria, onde se expressam condolências à família, amigos e colegas.
