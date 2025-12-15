Sociedade | 15-12-2025 18:24
Acidente com tractor em Almeirim faz 1 morto e 2 feridos graves
Um acidente envolvendo um tractor e um veículo ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 114, em Almeirim, fez no final desta tarde um morto e dois feridos graves. O acidente na zona conhecida por "Pata" perto da base logística da Mercadona, ocorreu às 16h57, segundo informou o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo. Às 18h10 ainda decorriam operações de socorro e os feridos estavam a ser estabilizados no local a aguardar indicação de hospital para serem transportados.
