Acidente com tractor em Almeirim faz 1 morto e 2 feridos graves

Um acidente envolvendo um tractor e um veículo ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 114, em Almeirim, fez no final desta tarde um morto e dois feridos graves. O acidente na zona conhecida por "Pata" perto da base logística da Mercadona, ocorreu às 16h57, segundo informou o Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo. Às 18h10 ainda decorriam operações de socorro e os feridos estavam a ser estabilizados no local a aguardar indicação de hospital para serem transportados.