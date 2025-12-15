Benavente e Coruche pressionam Governo para cumprir limpeza do Sorraia

A invasão de jacintos-de-água no rio Sorraia e noutros cursos de água da região continua, aparentemente, sem avanços na sua erradicação, enquanto os municípios de Benavente e Coruche aguardam definições da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre o plano de intervenção anunciado pelo Governo para 2025.

O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, admite que o problema tem oscilado ao ritmo dos caudais, obrigando a meios variáveis de actuação. “Os jacintos-de-água são um tema que decorre muito em virtude dos caudais: ora se colocam mais meios quando os caudais são menores, ora se empenha menos quando há uma limpeza natural das linhas de água através do aumento dos caudais”, afirmou.

O autarca recorda que existiu, “a determinada altura”, um entendimento entre os três municípios, incluindo Salvaterra de Magos, e o Ministério do Ambiente, mas diz não dispor de informação adicional sobre o ponto de situação das medidas então discutidas.

Também em Benavente, a nova presidente da câmara, Sónia Ferreira, confirma que a autarquia procura respostas e clarificação da parte da APA. “Obviamente que a nossa intenção é erradicar os jacintos-de-água do rio Sorraia e também do Almansor, embora o maior problema seja no Sorraia. Esta espécie tem trazido inúmeros constrangimentos às populações e às actividades económicas”, indicou a O MIRANTE.

A autarca sublinha que o município não quer “viver de costas voltadas para os rios” e adianta que há projectos de requalificação de margens que cruzam com a necessidade de intervenção ambiental. Contudo, lembra que o executivo tomou posse há cerca de um mês e que o orçamento de 2026 ainda está condicionado pelos compromissos anteriores. “Só com a reunião que vamos ter em breve com a APA é que podemos perceber que investimento podemos esperar e que prazos estão em cima da mesa”, afirma.

Questionada sobre a possibilidade de Benavente adquirir uma ceifeira aquática semelhante à usada em Águeda - equipamento financiado pelo Fundo Ambiental -, a autarca responde com cautela. “Temos que avaliar. Curiosamente, até foi uma empresa de Benavente que vendeu essa ceifeira, o que torna curioso como foi possível resolver o problema em Águeda e não no próprio concelho. São curiosidades da vida. Se temos no nosso município quem tenha o know-how para nos ajudar nesta situação melhor ainda, mas tudo dependerá da conversa com a APA e dos fundos disponíveis”, sublinha.

Contactada pelo O MIRANTE, no início de Novembro, a Agência Portuguesa do Ambiente não respondeu às questões sobre o estado actual, o calendário e a execução prática do plano de intervenção no rio Sorraia.