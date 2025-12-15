Despiste de motociclo faz um ferido na Nacional 3 no Cartaxo

Um motociclo despistou-se na Estrada Nacional 3, freguesia do Vale da Pedra, concelho do Cartaxo, na tarde de segunda-feira, 15 de Dezembro, resultando num ferido leve, transportado para o Hospital Distrital de Santarém, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.



O alerta para a ocorrência foi dado pelas 14h54. No local estiveram dois veículos e seis operacionais dos Bombeiros Municipais do Cartaxo e a Guarda Nacional Republicana.