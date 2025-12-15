uma parceria com o Jornal Expresso
15/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-12-2025 17:07

Despiste de motociclo faz um ferido na Nacional 3 no Cartaxo

Ambulância INEM
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Despiste ocorreu na Estrada Nacional 3, na freguesia do Vale da Pedra. O ferido foi transportado para o hospital.

Um motociclo despistou-se na Estrada Nacional 3, freguesia do Vale da Pedra, concelho do Cartaxo, na tarde de segunda-feira, 15 de Dezembro, resultando num ferido leve, transportado para o Hospital Distrital de Santarém, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 14h54. No local estiveram dois veículos e seis operacionais dos Bombeiros Municipais do Cartaxo e a Guarda Nacional Republicana.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar