Sociedade | 15-12-2025 14:17
Despiste na Nacional 3 em Azambuja faz um ferido
Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 15 de Dezembro, na Estrada Nacional 3, em Azambuja. O ferido foi transportado para o hospital.
Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se na Estrada Nacional 3, em Azambuja, na manhã de segunda-feira, 15 de Dezembro, resultando num ferido leve, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.
O alerta para a ocorrência foi dado pelas 09h33, tendo o despiste ocorrido ao quilómetro 14.7 da Estrada Nacional 3. O ferido foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.
No local estiveram quatro veículos e oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, o destacamento de trânsito da Guarda Nacional Republicana e ainda uma ambulância da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1747
10-12-2025
Capa Vale Tejo
10-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar