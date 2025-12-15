Despiste na Nacional 3 em Azambuja faz um ferido

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 15 de Dezembro, na Estrada Nacional 3, em Azambuja. O ferido foi transportado para o hospital.

Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se na Estrada Nacional 3, em Azambuja, na manhã de segunda-feira, 15 de Dezembro, resultando num ferido leve, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 09h33, tendo o despiste ocorrido ao quilómetro 14.7 da Estrada Nacional 3. O ferido foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

No local estiveram quatro veículos e oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, o destacamento de trânsito da Guarda Nacional Republicana e ainda uma ambulância da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima.