Eleições para os Bombeiros Torrejanos com lista única

Apenas uma lista se apresentou a eleições para os órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT), para o biénio 2026/2028. A lista A é encabeçada por Gonçalo Simões, actual presidente da direcção daquela associação humanitária.

Para o lugar de vice-presidente a lista candidata Júlio Clérigo; para tesoureiro Justino da Rosa; para primeiro secretário João Trindade e segundo secretário Luís Martins. Pedro Louro, Sérgio Neves, Carla Correia, Ana Rita Almeida e Márcio Antunes são candidatos a vogais- os dois primeiros- e vogais suplentes.

Para a mesa da assembleia-geral a candidata ao cargo de presidente é Luzia Serigado. Para vice-presidente, Miguel Delgado, para primeiro secretário, Ana Filipa Braz; e segundo-secretário, Carlos Marçal. Ana Teresa Correia é candidata ao cargo de presidente do conselho fiscal; Rui Ferreira ao lugar de secretário; Nuno Nunes de relator; e Vera Carola é suplente.

O acto eleitoral vai decorrer na quarta-feira, 16 de Dezembro, a partir das 12h00 e até às 21h00, em reunião ordinária da assembleia-geral que conta também, entre outros, com os pontos de aprovação do Plano de Actividades e Orçamento Ordinário e Programa de Acção para o ano 2026. Estes pontos serão apreciados e votados a partir das 21h00.

A AHBVT lembra que os sócios efetivos só podem exercer os seus direitos quando as suas quotas não tiverem um atraso superior a noventa dias. Para exercer o direito ao voto deverão fazer-se acompanhar de documento identificativo bem como de comprovativo de quotas em dia.