Estacionamento selvagem impede moradores de Povos de aceder à garagem

Situação arrasta-se há meses e sem solução à vista. Câmara municipal fala de falta de civismo dos condutores e garante que vai instalar sinalização para obrigar a polícia a começar a multar e rebocar quem estaciona mal as viaturas.

Tem sido um tormento para Teresa Mira, moradora de um prédio na rua José Vanzeller Pereira Palha em Povos, Vila Franca de Xira, sempre que precisa de entrar ou sair com o seu automóvel da garagem. Tudo porque vários condutores, devido à falta de estacionamento na zona, têm deixado os seus carros parados junto à entrada das garagens, situação que tem dado dores de cabeça a alguns moradores.

No caso de Teresa Mira, a situação é especialmente complicada porque a sua garagem fica situada a um canto, logo, com menor espaço de manobra para poder entrar e sair com o carro. “Junto às garagens foi construída uma saliência na estrada precisamente para permitir a quem tem aqui carros nestas garagens poder manobrar melhor para entrar e sair mas há gente que continua a estacionar nessa saliência e com isso a dificultar imenso a manobra. Em alguns dias é mesmo impossível de dar a volta”, lamenta a moradora a O MIRANTE. Já por várias vezes que Teresa Mira se viu impedida de entrar na garagem e chamou a Polícia de Segurança Pública ao local, mas sem efeito prático. “O que me disseram é que sem sinalização vertical a impedir o estacionamento nem zebras pintadas no chão não podem rebocar nem multar”, lamenta. Por esse motivo a munícipe pediu ajuda ao município.

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, Ricardo Carvalho, confirma o problema ao nosso jornal e apesar da divisão de trânsito não ser uma responsabilidade da junta, diz que o executivo está disponível para dar um parecer favorável à colocação de sinalização no local que impeça o estacionamento abusivo. “Já estive no local e as preocupações dos moradores com garagem são legítimos. Já encaminhámos o problema para a câmara municipal e entendo que a câmara deve colocar sinalização no local”, refere.

Contactada pelo nosso jornal a Câmara de Vila Franca de Xira garante que vai instalar, até ao final do ano, sinalização rodoviária no local “que incentive o cumprimento do código da estrada”, na expectativa que permita solucionar os constrangimentos com que a munícipe se vê confrontada. “A situação de impedimento da entrada ou saída de garagens por viaturas mal-estacionadas, é um acto irresponsável e de manifesta falta de civismo”, critica a câmara municipal, apelando aos moradores em causa que “mudem esses comportamentos e práticas”, respeitando o livre acesso dos moradores às garagens do prédio.