Formador desportivo detido em Alenquer por suspeitas de abuso sexual de menores

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve, em Alenquer, um homem de 22 anos, suspeito da prática dos crimes de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças, sobre dois rapazes de 11 e 14 anos.

O suspeito é formador de uma modalidade desportiva extracurricular e treina crianças dos 6 aos 16 anos.

No exercício das suas funções, também, acompanha os formandos em competições, sendo o próprio praticante da modalidade.

Foi nestes contextos que praticou os crimes contra as duas crianças, entre Abril e Novembro deste ano, subsistindo a suspeita de existirem mais vítimas.

Os factos chegaram ao conhecimento das autoridades através de um jovem que pratica a modalidade em causa e após invstigação da PJ o homem acabou detido.

Depois de presente a tribunal o suspeito ficou em prisão preventiva.