16/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 16-12-2025 17:41

Autarca de Alpiarça é a nova presidente da Águas do Ribatejo

Sónia Sanfona foi eleita por unanimidade entre os seus pares e terá no conselho de administração os autarcas de Almeirim, Joaquim Catalão, e de Coruche, Nuno Azevedo.

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, foi escolhida para presidir ao conselho de administração da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo entre 2026 e 2029, substituindo Francisco Oliveira que esteve no cargo 12 anos enquanto presidente da Câmara de Coruche e que saiu das funções autárquicas por limitação de mandatos. A autarca socialista foi escolhida pelos presidentes dos sete municípios que fazem parte da empresa durante a assembleia geral que decorreu na manhã desta terça-feira, 16 de Dezembro, que elegeu também os restantes órgãos sociais.

O conselho de administração da empresa, de capitais unicamente públicos, fica completo com Joaquim Catalão, presidente da Câmara de Almeirim e Nuno Azevedo, presidente da Câmara de Coruche. José Trincão Marques, presidente da Câmara de Torres Novas, foi eleito para presidir à Mesa da Assembleia Geral e Nuno Mira, presidente da Câmara da Chamusca, será o secretário da Mesa da Assembleia Geral.

A nova presidente diz que encara esta missão, que vai desenvolver em paralelo com a de presidente da câmara, com entusiasmo e sentido de responsabilidade. A prioridade de Sónia Sanfona passa por “dar uma resposta positiva aos muitos desafios que se colocam no sector da água e saneamento, dando continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela empresa”. Segundo a autarca “é fundamental que se mantenha o espírito de coesão e solidariedade entre todos os Municípios, que foi determinante para tornar a Águas do Ribatejo uma referência a nível nacional”.

