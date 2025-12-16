Bombeiros Torrejanos assinam acordo para valorização da carreira

O Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) celebrou esta terça-feira, 16 de Dezembro, um acordo de empresa com a direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Torrejanos.

O acordo, refere a AHBVT em comunicado, "representa mais um passo importante na dignificação da carreira dos bombeiros, traduzindo-se na valorização salarial e no reforço dos direitos laborais".

A AHBVT esteve representada pelo presidente da direcção, Gonçalo Pereira, e pelo vice-presidente, Luís Martins.