Sociedade | 16-12-2025 14:27
Bombeiros Torrejanos assinam acordo para valorização da carreira
O Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) celebrou esta terça-feira, 16 de Dezembro, um acordo de empresa com a direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Torrejanos.
O acordo, refere a AHBVT em comunicado, "representa mais um passo importante na dignificação da carreira dos bombeiros, traduzindo-se na valorização salarial e no reforço dos direitos laborais".
A AHBVT esteve representada pelo presidente da direcção, Gonçalo Pereira, e pelo vice-presidente, Luís Martins.
