Sociedade | 16-12-2025 11:53

Câmara de Tomar exige intervenção urgente na defesa do rio Nabão

Episódios constantes de poluição no rio Nabão geram preocupação nos autarcas que Tomar, que pedem intervenção urgente das autoridades competentes.

A Câmara Municipal de Tomar diz estar a acompanhar com elevada preocupação os episódios recorrentes de degradação da qualidade da água do rio Nabão, que têm sido observados ao longo das últimas semanas e que suscitam legítima inquietação junto da população. “O rio Nabão é um elemento central do património ambiental, histórico e identitário do concelho, e a sua protecção constitui uma prioridade inequívoca para a governação liderada por Tiago Carrão”, lê-se num comunicado da autarquia.
Nesse sentido, e no exercício das suas competências em matéria de defesa do ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida das populações, a Câmara Municipal de Tomar desencadeou de imediato diligências junto das entidades com responsabilidade directa ou legalmente atribuída na monitorização, fiscalização e investigação de eventuais infracções ambientais. Foram formalmente solicitadas reuniões institucionais, com carácter de urgência, ao Ministério do Ambiente e Energia, à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, com o objectivo de obter esclarecimentos técnicos, avaliar a situação ambiental do rio Nabão, identificar eventuais fontes de poluição e definir um plano de actuação concertado que permita a requalificação ambiental do curso de água e a prevenção de futuras ocorrências. “A Câmara Municipal de Tomar manifesta total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes, facultando informação, articulando esforços e participando activamente na definição de soluções eficazes e duradouras”, lê-se na nota de imprensa, que acrescenta: o município não se conformará com explicações vagas nem com a normalização de episódios de poluição. A defesa do rio Nabão exige respostas claras, actuação firme e responsabilidade partilhada entre todas as entidades com competências legais nesta matéria”.

