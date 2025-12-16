Cavaleiro João Salgueiro regressa às arenas

O cavaleiro tauromáquico João Salgueiro, 57 anos, vai regressar às arenas na próxima temporada, garantindo a presença em algumas corridas, apoderado por Rui Cordeiro.

O cavaleiro tauromáquico João Salgueiro, 57 anos, vai regressar às arenas na próxima temporada, garantindo a presença em algumas corridas, apoderado por Rui Cordeiro. Segundo a revista online Tribuna da Tauromaquia, o cavaleiro de Valada do Ribatejo vai participar em corridas na Nazaré e na Figueira da Foz, sendo também muito provável que actue em Almeirim. Segundo João Salgueiro, o seu novo apoderado “é um jovem taurino com o qual me identifico e acredito que juntos podemos atingir os sonhos e objectivos que estão por concretizar”.

Já Rui Cordeiro refere que "é uma grande honra poder estar ao lado e acompanhar uma figura histórica e genial da dimensão do Maestro João Salgueiro". O objectivo é que a temporada de 2026 de João Salgueiro fique marcada pela sua “participação em corridas especiais, nas quais possa pôr em prática o toureio ímpar que leva dentro, elevando assim à máxima potência o apelido de maior tradição do toureio a cavalo de Portugal".

João Salgueiro é pai do também cavaleiro João Salgueiro da Costa e filho de outra figura da tauromaquia nacional, Fernando Salgueiro, natural de Almeirim, que também brilhou nas arenas como cavaleiro.