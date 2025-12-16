Sociedade | 16-12-2025 11:59
Detido por posse de arma proibida em Vialonga
Condutor tentou esconder bolsa onde tinha uma arma e oito munições quando foi mandado parar pela GNR. Acabou detido e o material apreendido.
Um homem de 21 anos foi detido, a 13 de Dezembro, por posse de arma proibida em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária, segundo informou a Guarda Nacional Republicana (GNR).
De acordo com a mesma fonte o condutor apresentou um comportamento suspeito e nervoso, tentando esconder uma bolsa após ter sido abordado pelos militares da Guarda. Na sequência de uma revista pessoal de segurança ao suspeito foi possível detectar que se encontrava na posse de uma arma de fogo e de produto estupefaciente em quantidade correspondente a consumo próprio.
Da acção culminou na detenção do suspeito e na apreensão da arma de fogo e oito munições. O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alenquer.
