Sociedade | 16-12-2025 11:56
Dois feridos em atropelamento com fuga em Samora Correia
Condutor pôs-se em fuga após atropelar duas pessoas na principal avenida de Samora Correia. Atropelamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 16 de Dezembro.
Duas pessoas ficaram feridas após terem sido atropeladas na manhã desta terça-feira, 16 de Dezembro, na Avenida O Século, em Samora Correia, concelho de Benavente, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo.
De acordo com a mesma fonte, um dos feridos foi assistido no local e o outro transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
No local estiveram seis operacionais Bombeiros De Samora Correia, apoiados por duas ambulâncias e uma patrulha da Guarda Nacional Republicana.
