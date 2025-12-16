uma parceria com o Jornal Expresso
16/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 16-12-2025 10:00

Mesmo sem novo tribunal VFX quer melhorar acessos na escola da Armada

Mesmo sem novo tribunal VFX quer melhorar acessos na escola da Armada
foto arquivo
Vila Franca de Xira quer um novo nó de acesso sul à Auto-Estrada do Norte e para isso desafectou uma parcela de terreno das antigas escolas da Armada para poder contemplar essa obra em projecto.

O município de Vila Franca de Xira deu mais um passo no processo de requalificação e desenvolvimento urbano da área da antiga Escola da Armada, situada junto à Estrada Nacional 10, ao aprovar por unanimidade em reunião de câmara uma proposta que visa a criação de uma nova via pública de acesso ao futuro edifício do tribunal.
Mesmo que a conclusão desse edifício esteja a anos de distância, o município quer intervir numa área da Quinta das Torres, com uma área total de 126.166 metros quadrados, propriedade do município.
O imóvel integra duas parcelas distintas, uma delas ainda sem destino e outra destinada à construção do novo Tribunal de Vila Franca de Xira, através de um direito de superfície concedido pela câmara ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.
Hoje em dia o acesso à futura infraestrutura judicial é assegurado por uma servidão predial de passagem a partir da Estrada Nacional 10. Contudo, no âmbito de uma estratégia mais ampla de ordenamento do território e qualificação urbana, a câmara considera essencial a criação de uma nova via pública municipal, com circulação rodoviária e pedonal, integrada no domínio público municipal.
A proposta, que vai agora ser também submetida à apreciação da assembleia municipal, atribui à parcela um valor meramente simbólico de 30 mil euros, correspondente a cinco euros por metro quadrado.
“O compromisso da câmara é fazer também o projecto e obra das acessibilidades ao novo tribunal. Esta proposta é importante para que o espaço possa passar a ser arruamento público que dê acesso ao novo palácio da justiça”, explicou Fernando Paulo Ferreira, presidente do município. Quando questionado pela CDU sobre o facto da obra do novo tribunal andar a um ritmo entre o devagar e o parado, o autarca voltou a garantir que a ministra da justiça está “particularmente empenhada” no novo tribunal.
A prioridade num primeiro momento para as antigas escolas da Armada, explicou o autarca, foi garantir o terreno necessário para a expansão do equipamento desportivo, que já está redesenhado, bem como o terreno para ser construído o novo tribunal. “Apresentarei em breve o plano para o desenvolvimento do restante terreno da escola da Armada. Inclusivamente porque ele virá permitir a criação de mais cidade à beira rio e o novo nó de acesso à A1”, explicou.

