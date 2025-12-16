Obras prometidas na Estação Zootécnica Nacional estão para breve

Estão para breve as obras de recuperação dos degradados arruamentos do complexo da antiga Estação Zootécnica Nacional, na Quinta da Fonte Boa, no Vale de Santarém, “paralelamente a outros investimentos em infraestruturas já em curso neste Pólo de Inovação do INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária”. A informação foi dada pela directora dessa unidade, Olga Moreira, em resposta a questões colocadas por O MIRANTE.

A mesma responsável revela que o Pólo de Inovação da Fonte Boa, está em processo de transformação estratégica, com diversos projectos, sendo um deles um Centro de Biotecnologia de referência, que em conceito de “Uma Só Saúde”, interligará a Produção Animal, com a Saúde e com o Ambiente. “Neste contexto, e enquadrado no protocolo assinado, o Município de Santarém é parceiro, o que prevê a adaptação de algumas das infraestruturas existentes, em particular da Unidade de Cirurgia Experimental, para treino médico avançado, em domínios tais como a eletrofisiologia cardíaca e robótica”, informa Olga Moreira.

Recorde-se que, em Fevereiro deste ano, o Ministério da Agricultura e a Câmara de Santarém manifestaram intenção de requalificar, revitalizar e valorizar a antiga Estação Zootécnica Nacional, com o município a comprometer-se a financiar obras nas instalações e a apoiar projectos relevantes para ali previstos.

A parceria para cumprir esses objectivos está estabelecida em protocolo assinado no dia 7 de Fevereiro de 2025 pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e por Nuno Canada, presidente do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, organismo do Estado que gere o complexo. A assinatura do acordo foi apadrinhada pelo ministro da agricultura, José Manuel Fernandes, e pelo secretário de Estado da Agricultura, João Moura.

“O Estado falhou”

Durante essa cerimónia, em Fevereiro último, o presidente da Câmara de Santarém e o ministro da Agricultura lamentaram a degradação que se apoderou do valioso património do Estado no Vale de Santarém. João Leite admitiu mesmo que o Estado falhou ao deixar chegar a antiga Estação Zootécnica Nacional ao estado de degradação em que se encontra, com arruamentos esburacados e edifícios a acusarem a falta de manutenção e o desgaste do tempo.

O objectivo apontado é o de virar a página e dar nova vida ao complexo. Os discursos foram feitos na presença do director do INIAV, considerado o responsável pela perda de 6 milhões de euros de fundos comunitários para um projecto que envolvia várias entidades, entre elas a Câmara de Santarém e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.