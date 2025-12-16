Primeira fase das obras no acesso norte a Santarém com investimento superior a 22 milhões

A intervenção na zona da Senhora da Guia resultou na eliminação de semáforos e na melhoria das acessibilidades, estando já criada uma nova rotunda. Ali vão nascer também estabelecimentos comerciais e novas habitações, por iniciativa privada.

A requalificação da primeira fase do designado acesso norte a Santarém continua a bom ritmo, estando a rotunda na antiga EN3 na zona da Senhora da Guia já concluída. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, informou que já arrancou também a construção de dez novas habitações para arrendamento e área comercial no antigo complexo do IVV (Instituto da Vinha e do Vinho), parcialmente demolido.



Trata-se de uma intervenção urbanística pública e privada que vai criar comércio, habitação, um centro clínico, restauração, novas acessibilidades, ciclovia e passeios, para dar um novo visual à entrada norte da cidade pela Avenida Francisco Sá Carneiro. Nesta primeira fase o município investiu 1,2 milhões de euros e os privados mais de 22 milhões, revelou João Leite em reunião do executivo, onde foi questionado sobre o assunto pelo vereador do PS Pedro Ribeiro. A futura avenida que vai ligar à zona do complexo aquático deverá receber o nome do antigo Presidente da República e primeiro-ministro Mário Soares.

A falta de passeios e de bermas seguras para os peões e esgotos a céu aberto são problemas há muito identificados na entrada norte de Santarém, zona muito concorrida de trânsito e que serve várias superfícies comerciais. O objectivo do município é construir passeios com ciclovia ao longo dessas centenas de metros, além de ser reformular o traçado rodoviário.

A requalificação do acesso norte a Santarém pela Avenida Francisco Sá Carneiro vai ser executada em duas fases, com a primeira a abranger a zona entre o antigo troço da EN3 na proximidade dos semáforos existentes junto ao designado nó da Senhora da Guia e os supermercados Pingo Doce e E.Leclerc. Para a primeira fase da obra, a Câmara de Santarém recorreu pela primeira vez a uma figura do Direito Urbanístico chamada Unidade de Execução, que delimita a área a intervir e a respectiva ocupação do solo em conformidade com as opções de planeamento consagradas no Plano Director Municipal (PDM) de Santarém. Essa solução envolve parceiros externos, nomeadamente proprietários de terrenos e investidores que pretendem criar uma nova área comercial na zona da Senhora da Guia.