uma parceria com o Jornal Expresso
16/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 16-12-2025 07:00

Projecto para painéis fotovoltaicos da Renova gera críticas em Torres Novas

Projecto para painéis fotovoltaicos da Renova gera críticas em Torres Novas
DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Unidade de produção de energias renováveis da Renova vai ocupar uma área correspondente a mais de oito hectares. O projecto foi reconhecido pela assembleia municipal como sendo de interesse público municipal. CDU e Bloco de Esquerda dizem que distanciamento mínimo de habitações não foi salvaguardado. Presidente da câmara garante que normas foram cumpridas.

A Assembleia Municipal de Torres Novas reconheceu o Interesse Público Municipal para a instalação de uma unidade de produção para auto-consumo, de painéis fotovoltaicos, para a Renova - Fábrica de Papel do Almonda, S.A. A proposta, que já tinha sido aprovada pelo executivo municipal, gerou críticas à esquerda, tendo merecido o voto contra da CDU e uma abstenção do Bloco de Esquerda.
O presidente do município, José Trincão Marques (PS), referiu que não pode existir “preconceito nem em relação à energia solar nem em relação a Renova, que é uma empresa que é referência no concelho”. Acerca da localização, que foi questionada pelo BE e CDU, o autarca socialista disse que fica a cerca de dois ou três quilómetros do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (PNSAC) e que de acordo com os serviços do Estado “as normas foram cumpridas”.
Para a eleita da CDU, Ana Besteiro, a proposta merecia uma análise em maior profundidade uma vez que se trata de um parque fotovoltaico de 8,5 hectares (ha), o que corresponde a oito campos e meio de futebol. “Preocupa-nos que não se mantenha a distância mínima das áreas residenciais, preocupa-nos que na área de implantação haja linhas de água, preocupa-nos os impactos ambientais deste tipo de unidades, nomeadamente o sobreaquecimento”, disse a eleita, sublinhando que a CDU não vê nesta unidade “qualquer benefício para as populações ou em especial para a população da Zibreira”. Além disso, acrescentou, numa altura em que “o país questiona projectos do género e duvida do seu impacto futuro não faz sentido reconhecer o Interesse Público Municipal” a esta unidade.
Por sua vez, Diogo Gomes (BE) afirmou que a localização do projecto “não respeita o afastamento mínimo de 500 metros das residências, ou seja, os munícipes terão um campo de 8,5ha de painéis como vizinho imediato o que compromete a sua qualidade de vida”. Além disso, referiu, a instalação vai ser feita numa zona de grande sensibilidade ambiental e paisagística e, por isso, a câmara municipal deveria ter “exigido medidas de enquadramento que salvaguardassem o PNSAC. “É imperativo que haja um equilíbrio entre o interesse da produção de energia e o direito das populações”, mencionou.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar