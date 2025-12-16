Santarém investe um milhão na modernização do comércio do centro histórico

A Câmara de Santarém pretende investir cerca de 937 mil euros, garantidos há já dois anos através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para implementar o projecto “Bairros Comerciais Digitais” no centro histórico. A iniciativa pretende “modernizar o território”, apoiar o comércio local” e aproximar a cidade dos padrões de “cidade inteligente”, explicou a autarquia numa resposta enviada à agência Lusa. O projecto deverá estar plenamente implementado no primeiro semestre de 2026.

Entre as soluções previstas, está a instalação de rede Wi-Fi gratuita no centro histórico, montras digitais e cacifos inteligentes, um ‘marketplace’ para vendas online e tecnologias de realidade aumentada para promover o património e a oferta local. No âmbito da cidade inteligente serão instaladas papeleiras inteligentes, sensores ambientais e uma plataforma analítica para monitorizar fluxos de pessoas, mobilidade e volume de negócio.

Segundo a autarquia, esta primeira fase será uma “fase-piloto” numa área delimitada do centro histórico, onde serão testadas soluções digitais e metodologias para avaliar o impacto na mobilidade, no comércio e na vivência urbana. “Depois de validada a experiência, queremos alargar progressivamente a intervenção a todo o concelho”, sublinha a autarquia, garantindo que a expansão será feita de forma faseada e adaptada às especificidades de cada freguesia.

O projecto envolve 101 comerciantes e estabelecimentos localizados na zona intervencionada. “Não se trata de um piloto para meia dúzia de casos, mas de uma intervenção que procura envolver de forma ampla o tecido económico local”, refere a câmara, destacando que a criação de massa crítica é essencial para que as ferramentas digitais tenham impacto real. A autarquia garante que os comerciantes terão apoio técnico e formação, através de ‘workshops’, sessões práticas e materiais informativos.

O diploma de aprovação da candidatura efectuada pela Câmara de Santarém, em parceria com a ACES – Associação Comercial, Empresarial e Serviços de Santarém, a financiamento do programa Bairros Comerciais Digitais foi entregue no dia 6 de Setembro de 2023, no Palácio da Bolsa, no Porto. O investimento elegível é de 936.850 euros, no âmbito do PRR, e visa qualificar e revitalizar o centro histórico da cidade, bem como introduzir tecnologia nas empresas e espaço público, permitindo o acesso a novas tipologias de investimento.

O projecto de Santarém, o sétimo classificado entre as 160 propostas finais, vai possibilitar a instalação de quiosques multimédia com informação útil, a colocação de cacifos partilhados no mercado municipal e na estação rodoviária, entre muitas outras soluções, revelava a Câmara de Santarém. Outros municípios da região foram também contemplados com fundos do PRR no âmbito desta medida.