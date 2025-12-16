uma parceria com o Jornal Expresso
16/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 16-12-2025 12:00

Vila Franca de Xira volta a conquistar Bandeira Verde de eco município

Foto: DR
Este ano Vila Franca de Xira alcançou uma pontuação de 72,40% na análilse da Associação Bandeira Azul da Europa.

Vila Franca de Xira foi, pelo 15º ano consecutivo, distinguida com a Bandeira Verde, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no âmbito do Programa ECO XXI. Este prémio, que reconhece as melhores práticas ambientais dos municípios, destaca o compromisso da autarquia em promover a sustentabilidade e a qualidade de vida dos seus habitantes, alinhando-se com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Programa ECO XXI é um instrumento fundamental para a monitorização e avaliação das políticas ambientais municipais. Através de uma avaliação baseada em 21 indicadores, os municípios são classificados conforme o seu empenho na implementação de práticas sustentáveis. Em 2025, Vila Franca de Xira alcançou uma pontuação de 72,40%. A entrega do galardão teve lugar a 12 de Dezembro, no Palácio Nacional de Mafra, numa cerimónia que reuniu diversas autarquias premiadas. O evento reforçou a importância da colaboração entre os municípios para garantir um futuro mais verde e sustentável.

