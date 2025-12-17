Atropelamento na passadeira junto a rotunda em Santarém

Um atropelamento numa passadeira na rotunda de São Domingos, em Santarém, causou lesões nos membros inferiores a uma mulher com perto de 70 anos.

A vítima é assistente operacional no jardim de infância da Anacoreta e dirigia-se para o trabalho quando foi atingida por um automóvel. O acidente aconteceu por volta das 9h00 da manhã desta quarta-feira, 17 de Dezembro. O condutor do veículo sentiu-se mal após a ocorrência e teve também de receber assistência hospitalar.