CCDR Centro promove práticas de economia circular no domínio da água

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro I.P. (CCDR Centro) promove, no dia 18 de Dezembro, às 10h00, uma visita à Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) e ao Instituto Politécnico de Tomar, no âmbito do Roteiro da Economia Circular na Região Centro, que visa promover boas práticas de economia circular. A CIM do Oeste assumiu compromissos importantes de economia circular no sector da água, nomeadamente, a criação de uma horta urbana hidropónica com o intuito de promover a literacia alimentar, a ecologia participativa e a redução da pegada ecológica agroalimentar. Já o Instituto Politécnico de Tomar comprometeu-se com a investigação relacionada com o aproveitamento da biomassa vegetal dos sistemas biológicos de tratamento de águas residuais (zonas húmidas construídas).

Neste contexto, as visitas à CIM do Oeste e ao Instituto Politécnico de Tomar permitirão conhecer de forma mais aprofundada o modo como a economia circular se articula com o domínio da água, evidenciando práticas que mostram como é possível fechar ciclos, valorizar recursos e promover a sustentabilidade, contribuindo para uma gestão mais eficiente da água e para um futuro mais resiliente.

Esta edição do roteiro, no âmbito da Agenda de Economia Circular do Centro, abrange visitas a um conjunto de entidades que subscreveram a segunda edição do Pacto para a Economia Circular no Centro. Teve início a 21 de Novembro de 2025 e terminará a 22 de Janeiro de 2026, sendo de participação aberta a todos os interessados, mediante inscrição prévia. Entretanto já está aberto o período de subscrições para a 3.ª edição do Pacto para a Economia Circular do Centro. Todas as entidades regionais interessadas, poderão formalizar a sua adesão, até ao próximo dia 15 de Janeiro de 2026.