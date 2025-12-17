Gonçalo Pereira reeleito presidente dos Bombeiros Torrejanos

Eleições decorreram a 16 de Dezembro e contaram com a participação de 117 sócios. Gonçalo Pereira vai continuar a gerir os destinos da associação humanitária durante mais dois anos.

Gonçalo Pereira foi reeleito presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, para um mandato de dois anos. A direcção conta com Júlio Clérigo no cargo de vice-presidente; Justino da Rosa no de tesoureiro; João Trindade como primeiro-secretário e Luís Martins como segundo-secretário.

As eleições decorreram durante o dia e noite de terça-feira, 16 de Dezembro, tendo sido eleita a única lista candidata apresentada, com 60 a favor, 16 nulos, 41 em branco. No total 117 sócios exerceram o seu direito de voto.

A lista para a Mesa da Assembleia-Geral contou com 71 a favor, 14 nulos, 32 em branco elegendo Luzia Serigado para o cargo de presidente. Miguel Delgado foi eleito vice-presidente, e Ana Filipa Braz e Carlos Marçal eleitos primeiro e segundo-secretários, respectivamente. Para a presidência do conselho fiscal foi eleita Ana Teresa Correia com 70 a favor, 15 nulos, 32 em branco.

No mesmo dia realizou-se reunião da assembleia-geral, na qual foram aprovados por maioria o orçamento e plano de actividades para 2026.