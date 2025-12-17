uma parceria com o Jornal Expresso
17/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-12-2025 21:09

Gonçalo Pereira reeleito presidente dos Bombeiros Torrejanos

Gonçalo Pereira reeleito presidente dos Bombeiros Torrejanos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Eleições decorreram a 16 de Dezembro e contaram com a participação de 117 sócios. Gonçalo Pereira vai continuar a gerir os destinos da associação humanitária durante mais dois anos.

Gonçalo Pereira foi reeleito presidente da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, para um mandato de dois anos. A direcção conta com Júlio Clérigo no cargo de vice-presidente; Justino da Rosa no de tesoureiro; João Trindade como primeiro-secretário e Luís Martins como segundo-secretário.
As eleições decorreram durante o dia e noite de terça-feira, 16 de Dezembro, tendo sido eleita a única lista candidata apresentada, com 60 a favor, 16 nulos, 41 em branco. No total 117 sócios exerceram o seu direito de voto.
A lista para a Mesa da Assembleia-Geral contou com 71 a favor, 14 nulos, 32 em branco elegendo Luzia Serigado para o cargo de presidente. Miguel Delgado foi eleito vice-presidente, e Ana Filipa Braz e Carlos Marçal eleitos primeiro e segundo-secretários, respectivamente. Para a presidência do conselho fiscal foi eleita Ana Teresa Correia com 70 a favor, 15 nulos, 32 em branco.
No mesmo dia realizou-se reunião da assembleia-geral, na qual foram aprovados por maioria o orçamento e plano de actividades para 2026.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar