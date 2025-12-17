Natal solidário na Chamusca com campanha de recolha de roupas

O município da Chamusca, através da Loja Solidária “A Botica”, tem a decorrer a campanha “Natal Solidário: Roupas que Aquecem Vidas”, uma iniciativa que pretende reforçar o apoio social às famílias mais vulneráveis do concelho durante esta época festiva. A campanha solidária decorre entre 12 de Dezembro de 2025 e 6 de Janeiro de 2026 e tem como finalidade recolher calçado, roupa de homem e de criança a partir dos 10 anos, por se tratar dos artigos cuja necessidade é actualmente mais premente.

Os pontos de recolha estão disponíveis nas juntas de freguesia do concelho da Chamusca e na própria Loja Solidária “A Botica”. localizada no antigo edifício da Biblioteca Municipal, na Rua General Humberto Delgado (Largo do Chafariz da Botica). Promovida e coordenada pelo município, A Botica integra a Rede Social Concelhia e constitui uma resposta de proximidade dirigida a famílias em situação de maior vulnerabilidade. Trata-se de uma estrutura de atendimento, acompanhamento e apoio imediato, baseada na gestão social de bens doados pela comunidade e por entidades parceiras, assegurando uma intervenção célere e eficaz junto de quem mais necessita.

Na Loja Solidária A Botica, todas as peças doadas, de que são exemplo têxteis, vestuário, acessórios e calçado para adultos e crianças são cuidadosamente triadas, higienizadas e preparadas para reutilização, garantindo que cada artigo mantém a sua qualidade e pode ganhar uma nova vida ao serviço da comunidade. Este espaço funciona num modelo de partilha circular, acessível e inclusivo: qualquer pessoa pode deixar peças de que já não necessita, levantar outras que lhe façam falta ou, simplesmente, doar ou recolher, de acordo com a sua situação. Desta forma, A Botica afirma-se como um recurso de proximidade fundamental, de solidariedade, dignidade e de práticas de consumo mais responsáveis no concelho, afirma a autarquia em comunicado.

A Botica dinamiza também workshops, oficinas criativas e ateliers de upcycling, que procuram dar nova vida a materiais em fim de uso e estimular hábitos sustentáveis junto da comunidade. A Loja Solidária “A Botica” está aberta ao público durante o ano inteiro, sendo que durante o mês de Dezembro, o atendimento ao público decorre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h00 às 13h00.