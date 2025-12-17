uma parceria com o Jornal Expresso
17/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-12-2025 12:00

Politécnico de Tomar assinala Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

Exposição transforma o átrio do campus num espaço de memória e denúncia da violência contra as mulheres - Foto IPT
A exposição "Vozes Silenciadas" está instalada no átrio do edifício principal do campus do Instituto Politécnico de Tomar e pretende incentivar a comunidade académica a reflectir e a denunciar todas as formas de violência.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres com a exposição interactiva “Vozes Silenciadas”. Instalada no átrio do edifício principal do campus, a iniciativa constituiu um convite à reflexão, à consciência e à responsabilidade colectiva sobre esta causa, tendo cada um também registado o seu compromisso para a eliminação da violência contra as mulheres num mural.
A exposição foi inspirada na instalação Zapatos Rojos, da artista mexicana Elina Chauvet — concebida em 2009 após o assassinato da irmã pelo companheiro — e homenageia as mulheres vítimas de violência doméstica. Os sapatos vermelhos assumem-se como um símbolo da violência contra as mulheres, representando o sangue derramado pelas vítimas, a dor e as vidas interrompidas pelo feminicídio, mas também o amor e a vida que não chegaram a florescer.
Durante a inauguração, o Presidente do IPT, João Freitas Coroado, frisou tratar-se de um “dia muito sério” e que “qualquer forma de violência deve ser condenada e denunciada”, crendo que este dia assinala a responsabilidade que cada cidadão tem no sentido de mitigar o flagelo da violência doméstica. “Todos os dias temos de estar muito atentos ao que nos rodeia, nomeadamente no que concerne à violência”, alertou, sublinhando que este é um tipo de violência muitas vezes encoberto e que deve ser denunciado, saudando a iniciativa e reafirmando que todas as formas de violência “são absolutamente condenáveis”.
A iniciativa foi organizada pelo Grupo Diversidade e Inclusão, inserida no Plano de Igualdade, Diversidade e Inclusão do IPT 2025-2028, tendo sido ainda deixado um apelo final à comunidade académica para que ninguém se cale e para que todas as mulheres possam viver com dignidade, respeito e segurança.

