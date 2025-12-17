uma parceria com o Jornal Expresso
17/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-12-2025 10:58

Trabalhos na Calçada da Junqueira em Santarém podem condicionar trânsito

Trabalhos na Calçada da Junqueira em Santarém podem condicionar trânsito
FOTO – Facebook Emanuel Campos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Santarém informou que se encontra a decorrer uma intervenção na Calçada da Junqueira, que liga a cidade às Ómnias, podendo causar alguns condicionamentos na circulação rodoviária.

A Câmara de Santarém informou que se encontra a decorrer uma intervenção na Calçada da Junqueira, que liga a cidade às Ómnias, podendo causar alguns condicionamentos na circulação rodoviária. Segundo revelou o vice-presidente do município, Emanuel Campos, os trabalhos de estabilização de um talude estão a decorrer com normalidade prevendo-se a sua conclusão durante esta semana.

“No final da passada semana foi detectada uma derrocada do talude junto à passagem hidráulica. Após vistoria técnica, concluiu-se existir necessidade de intervenção imediata, sob pena de ocorrer uma derrocada da via, o que poderia comprometer o acesso às Ómnias e às Caneiras”, explicou o autarca, agradecendo a compreensão de todos os utilizadores pelos eventuais constrangimentos causados durante a execução dos trabalhos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1747
    10-12-2025
    Capa Vale Tejo
    10-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar