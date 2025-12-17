Trabalhos na Calçada da Junqueira em Santarém podem condicionar trânsito

A Câmara de Santarém informou que se encontra a decorrer uma intervenção na Calçada da Junqueira, que liga a cidade às Ómnias, podendo causar alguns condicionamentos na circulação rodoviária.

A Câmara de Santarém informou que se encontra a decorrer uma intervenção na Calçada da Junqueira, que liga a cidade às Ómnias, podendo causar alguns condicionamentos na circulação rodoviária. Segundo revelou o vice-presidente do município, Emanuel Campos, os trabalhos de estabilização de um talude estão a decorrer com normalidade prevendo-se a sua conclusão durante esta semana.

“No final da passada semana foi detectada uma derrocada do talude junto à passagem hidráulica. Após vistoria técnica, concluiu-se existir necessidade de intervenção imediata, sob pena de ocorrer uma derrocada da via, o que poderia comprometer o acesso às Ómnias e às Caneiras”, explicou o autarca, agradecendo a compreensão de todos os utilizadores pelos eventuais constrangimentos causados durante a execução dos trabalhos.