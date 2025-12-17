Utentes de Torres Novas exigem reparação de vias e alertam para urgência pediátrica

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Torres Novas entregou à câmara um abaixo-assinado com 3.651 assinaturas a exigir um plano de acção para reparar estradas e ruas e alertou para a possível desactivação da urgência pediátrica no hospital local. O porta-voz da Comissão dos Serviços Públicos afirmou à Lusa que os problemas na rede viária “são quase endémicos”, agravados pelo mau tempo e pelo intenso tráfego pesado no concelho de Torres Novas, causando problemas a vários níveis, inclusive de segurança. “Nós temos um Inverno à porta e aquilo que está mal pode passar a ficar péssimo e pôr em causa a boa mobilidade dos torrejanos e inclusive questões de segurança”, alertou Manuel Soares.

O objectivo do abaixo-assinado, disse, é garantir “intervenção imediata nos casos mais graves” e que o plano de actividades para 2026 inclua “um calendário claro de obras”, permitindo às populações saber quando serão feitas. O documento reivindicativo, que começou a ser recolhido em Maio e foi agora entregue, defende a reparação ou reposição do piso, a marcação e sinalização rodoviária, corte de vegetação, melhoria de bermas e passeios e criação de estruturas que facilitem a mobilidade e o estacionamento. A comissão diz ter contribuído para acelerar obras anteriores, como intervenções em várias rotundas e vias e melhorias nos cuidados de saúde, mas alertou para a “morosidade” entre o anúncio das obras e a sua execução, por vezes fora dos prazos contratados. Manuel Soares garantiu que a acção da Comissão de Utentes será permanente, reiterando que nem todas as anomalias identificadas na rede viária competem ao município, e que contactará outras entidades com tutela nas matérias em causa. Outra preocupação apresentada foi a possível saída da urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, tema também levado à reunião do executivo camarário.

Na reunião, Manuel Soares recordou que foram recolhidas mais de 29 mil assinaturas no Médio Tejo – quase 9 mil em Torres Novas – contra um eventual encerramento, sublinhando tratar-se de “um serviço essencial”, que registou mais de 29 mil atendimentos em 2024. Segundo o porta-voz, a comissão defende a criação, por iniciativa da autarquia, de “uma plataforma com unidades de saúde, entidades sociais, autarcas e empresas” para a defesa dos cuidados de saúde no concelho, destacando que a urgência pediátrica atende “em média mais de 80 crianças por dia”.

No final da reunião, o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, agradeceu a intervenção e afirmou que a autarquia está a concluir o inventário das necessidades na rede viária para integrar o tema no orçamento de 2026. “Comungamos dessa preocupação e estamos a trabalhar num plano estratégico para clarificar as intervenções prioritárias”, disse. Sobre a urgência pediátrica, o autarca afirmou que tem mantido contactos na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que existe “convergência” entre os presidentes de câmara para garantir a continuidade do serviço.

“Não há decisão definitiva de encerramento, mas devemos estar atentos. Defendemos um equilíbrio justo entre as três unidades hospitalares da ULS e estamos lado a lado na defesa da urgência pediátrica de Torres Novas”, afirmou.