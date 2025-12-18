Alterações no trânsito na estrada da estação em Santarém a partir de Janeiro

No início de Janeiro a Câmara de Santarém vai implementar alterações ao trânsito na estrada que serve a estação ferroviária da cidade, na Ribeira de Santarém, cumprindo o que tinha sido anunciado há semanas. O acesso à estação vai fazer-se apenas num sentido, através da EN114, com saída pela artéria conhecida por Estrada da Estação que liga a Vale de Estacas. Esta última artéria continuará com o trânsito nos dois sentidos entre Vale de Estacas e a passagem de nível próxima da estação, com excepção de autocarros de passageiros, que podem continuar a marcha até à gare ferroviária. Outra excepção é a de os táxis que operam na estação poderem sair em direcção à Ponte D. Luís e à margem sul do Tejo.

A informação foi deixada na última reunião de câmara pelo vereador Pedro Gouveia, que referiu que essa medida foi tomada em articulação com a PSP, a Rodoviária do Tejo e taxistas e vai ser monitorizada periodicamente, para avaliar a sua eficácia. Os problemas de trânsito na estrada que serve a estação ferroviária de Santarém agudizaram-se com o acentuado aumento de utilizadores do comboio, motivado pela redução do preço do passe ferroviário, e também com as obras na EN114 que impedem a circulação no sentido ascendente.

O presidente da câmara, João Leite, já tinha referido em anterior reunião do executivo que tinham de ser encontradas soluções para os problemas que resultaram dessa realidade. Algumas medidas foram implementadas nos últimos tempos, nomeadamente com o aumento da oferta de lugares para estacionamento dos utilizadores do comboio e de uma carreira gratuita em autocarro entre a cidade e a estação, a determinadas horas do dia, para desincentivar o uso de automóvel para aceder ao transporte ferroviário.

O vereador Pedro Ribeiro (PS) disse ter muitas dúvidas sobre a solução agora anunciada para tentar resolver os conflitos de trânsito perto da estação, acrescentando que as medidas anunciadas poderão causar alguma confusão entre os automobilistas. Pedro Gouveia respondeu que a intenção é criar um novo circuito de trânsito e que contam com a colaboração da PSP nesse sentido. Referiu ainda que quem vem da margem sul pela Ponte D. Luís tem também a Calçada de Santa Clara para aceder à cidade, evitando a zona da estação.