Sociedade | 18-12-2025 12:01

Apreendidas duas espingardas em investigação por violência doméstica em Santarém

Duas armas de fogo e munições foram apreendidas pela PSP, em Santarém, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública apreendeu duas armas de fogo e munições após uma investigação por violência doméstica. As espingardas terão sido utilizadas para ameaçar a vítima. O Comando Distrital de Santarém diz que a apreensão foi realizada no dia 16 de Dezembro, pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão numa residência. No local, as autoridades apreenderam duas espingardas e 18 cartuchos de calibre 12GA.
A acção decorreu no âmbito de um inquérito em curso pelo crime de violência doméstica, estando os factos a ser investigados pelas autoridades competentes. A PSP sublinha que a violência doméstica é um crime público e apela à denúncia de todas as situações de agressão física ou psicológica.

